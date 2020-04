ZUS: Jutro pierwsze świadczenia postojowe na kontach przedsiębiorców

Do 14 kwietnia złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

„Pierwsi przedsiębiorcy otrzymają pomoc już w najbliższą środę, 15 kwietnia. Wówczas ZUS wypłaci na konta 86,2 tys. osób pierwsze świadczenia postojowe. Będą to środki w łącznej wysokości ponad 172 mln złotych. Najwięcej pieniędzy zostanie przekazanych do przedsiębiorców w Gdańsku, Warszawie i Krakowie” – powiedziała prezes ZUS.

„Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pomoc dotarła do przedsiębiorców jak najszybciej, dlatego uruchomiliśmy specjalny system do automatycznej obsługi wniosków. Ułatwi nam to weryfikację składanych dokumentów” – podkreśliła prof. Gertruda Uścińska.

Na początku kwietnia w życie weszły prz...