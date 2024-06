ZUS: duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800+

Na około 100 tys. dzieci nie złożono jeszcze wniosków o świadczenie 800 +na nowy okres świadczeniowy. Jeśli rodzice zrobią to w czerwcu, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek.