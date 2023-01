ZUS do końca miesiąca utworzy obowiązkowe profile płatników na PUE

Od początku 2023 r. każdy płatnik składek musi obowiązkowo posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Jeżeli jednak dany płatnik nie założył samodzielnie konta albo nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu, to ZUS sam utworzy profil techniczny. Takie profile zostaną założone do 31 stycznia br. i powinny być następnie aktywowane przez płatników.

Zgodnie z obecnymi przepisami, od 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS. Jeśli jednak dany płatnik nie utworzył profilu do 30 grudnia 2022 r., to ZUS zrobi to za niego do 31 stycznia 2023 r. Dojdzie do tego w sytuacji, gdy w ZUS są zapisane informacje nt. adresu e-mail albo numeru telefonu płatnika.

„Jeśli ZUS ma w swojej bazie e-mail lub telefon płatnika, to po założeniu profilu technic...