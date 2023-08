ZUS a uchodźcy z Ukrainy. Kiedy świadczenia 500+ są wstrzymywane?

W przypadku uchodźców z Ukrainy, którzy opuszczają Polskę choćby na jeden dzień, prawo do świadczenia wychowawczego 500+ jest uchylane – poinformował w nowym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie prawo do świadczenia przysługuje obywatelom Ukrainy w sytuacji wjazdu d Polski w związku z działaniami wojennymi, a taki wjazd musi zostać odnotowany w rejestrze Straży Granicznej.

„O legalności pobytu danej osoby w Polsce decyduje wyłącznie wpis do rejestru SG. W przypadku utraty legalności pobytu ZUS ma obowiązek uchylić prawo do świadczenia wychowawczego, opierając się na danych z tego rejestru. Dzięki temu pomoc państwa polskiego trafia wyłącznie do uprawnionych osób” – wskazuje ZUS.

Zgodnie z obowiązującym prawem, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia wychowawczego niezwłocznie po wyjeździe danego uchodźcy z Polski. Wtedy wstrzymanie środków ma charakter czasowy i nie wiąże się z całko...