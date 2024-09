ZUS 2025: Wzrost płacy minimalnej to również podwyżka składek

Zgodnie z propozycją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie miałoby wynieść 4626 zł, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. Rada Ministrów przychyliła się do tej propozycji. Oznacza to wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4300 zł), tj. o 7,6%. Skutkiem tego będzie także m.in. podwyżka składek ZUS przedsiębiorców, dla których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. ...