Zrozumieć podatek VAT (8) Rejestr podatników VAT

Historia wykazu podatników VAT

W styczniu 2018 r. weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (dalej: ustawa STIR). Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie luki w podatku VAT. Na podstawie przepisów tej ustawy Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) otrzymuje informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych rozliczeń), a także o transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). W oparciu o te informacje system informatyczny Szefa KAS dokonuje analizy ryzyka wystąpienia wyłudzenia skarbowego. Wszystkie informacje są przesyłane automatycznie i elektronicznie za pośrednictwem izby rozliczeniowej.

Ustawą STIR wprowadzono również zmiany do ustawy o VAT polegające między innymi na dodaniu artykułu 96b, który to przepis stanowi podstawę prawną dla Szefa KAS do prowadzenia w postaci elektronicznej wykazów podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Zawartość wykazu podatników VAT

W wykazie podatników VAT znajdują się dane podatników w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT, dane podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Dane gromadzone w wykazie a dotyczące tych podatników obejmują:

firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany, status podmiotu w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, status podmiotu zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona.

Do tego wykaz zawiera numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany, adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną, adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania w razie nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej.

Poza tym wykaz zawiera imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej, imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej, daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

W wykazie umieszcza się też podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

Jedną z istotniejszych informacji są numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w prawie bankowym, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą. W wykazie znajdują się numery rachunków wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR, z wyjątkiem rachunków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

Dostępność i aktualizacja wykazu podatników VAT

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na wybrany dzień.

