Zrozumieć podatek VAT (5) Rezygnacja, utrata prawa i powrót do zwolnienia z VAT

Różne czynniki mogą wpływać na to, czy podatnik zdecyduje się na rejestrację dla celów VAT, czy też nie. Zależeć to może od rodzaju kontrahentów (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze będące podatnikami VAT) lub od specyfiki dokonywanej sprzedaży.

W jakich sytuacjach korzystna może być rezygnacja ze zwolnienia VAT?

Istnieje wiele takich sytuacji. Jeśli na przykład planujesz duże inwestycje, rezygnacja ze zwolnienia pozwoli Ci odliczyć VAT naliczony od tych zakupów. Może to znacznie obniżyć koszty inwestycji.

Trzeba też brać pod uwagę, że klienci biznesowi preferują najczęściej współpracę z firmami, które są czynnymi podatnikami VAT – mogą oni odliczyć VAT z Twoich faktur, a podatnicy VAT czynni często budzą u nich większe zaufanie (paradoksalnie – to właśnie czynni podatnicy VAT mogą stać się przyczyną kłopotów, ale czym innym jest wiedza, a czym innym wrażenie).

Jednak jeśli Twoimi klientami są konsumenci, rezygnacja z VAT może być błędem – oni VAT nie odliczą i zwiększy on rzeczywistą cenę Twoich usług.

Jeśli masz wysokie miesięczne koszty zakupów opodatkowanych wysokimi stawkami, a sprzedajesz usługi czy towary objęte stawkami niższymi, rezygnacja ze zwolnienia również może być dobrym pomysłem.

Współpraca z podmiotami zagranicznymi także może być powodem rezygnacji ze zwolnienia – zasady rozliczania podatku w transakcjach wewnątrzwspólnotowych są takie, że często występuje neutralność podatku VAT (to co masz do zapłaty możesz jednocześnie odliczyć), zakłócana w przypadku korzystania ze zwolnienia z podatku. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do kursu „Podatek VAT w obrocie międzynarodowym”, który znajdziesz na liście kursów.

I na końcu warto wymienić równie istotny powód – jeśli przewidujesz, że wkrótce przekroczysz limit, warto zaplanować rezygnację ze zwolnienia z wyprzedzeniem. Pomoże Ci to zaplanować przyszłe zakupy, przy których już będzie można odliczyć VAT, przygotować oprogramowanie itp.

