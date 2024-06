Zrozumieć podatek VAT (3) Zwolnienie przedmiotowe - Wprowadzenie

Dzisiaj o zwolnieniu podmiotowym, które przysługuje niejako automatycznie wszystkim podatnikom VAT rozpoczynającym działalność lub tę działalność kontynuującym, a korzystającym wcześniej ze zwolnienia. Ten rodzaj zwolnienia zaliczamy do zwolnień podmiotowych – kierowane jest bowiem do wszystkich podmiotów, spełniających jego warunki określone w przepisach.

Innym rodzajem zwolnień, które będę omawiał w jednej z kolejnych lekcji są zwolnienia przedmiotowe – te z kolei przysługują podatnikom, których przedmiotem działalności są konkretne usługi lub towary. Przy tej okazji wspomnę, że jest jeszcze jeden rodzaj zwolnienia - zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe. Jak się domyślasz, to zwolnienie o charakterze mieszanym, i aby z niego skorzystać trzeba należeć do określonej grupy podmiotów i zajmować się zdefiniowanym w przepisach rodzajem działalności. W lekcji zajmiemy się też sposobem identyfikacji towarów i usług w ustawie o VAT.

Zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży

Większość podatników rozpoczynających działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży.

Ustawa zwalnia z podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Zwolnienie to nie jest obligatoryjne – podatnik w każdej chwili może zmienić swój status z podatnika zwolnionego na podatnika czynnego.

Co istotne – zwolnienie jest automatyczne. Aby z niego skorzystać, nie trzeba nic robić – np. zgłaszać się do rejestru podatników, czy informować o wyborze zwolnienia. Akcji natomiast wymaga rezygnacja ze zwolnienia, polega na złożeniu formularza, o którym będę jeszcze wspominał wielokrotnie mówiąc o obowiązkach podatników VAT – jest to formularz noszący symbol VAT-R.

Zwolnienie jest jednak obwarowane kilkoma zastrzeżeniami. Przede wszystkim w ustawie określono listę czynności, których chociażby jednorazowe wykonanie powoduje utratę prawa do zwolnienia – i nie ma tu znaczenia wartość sprzedaży.

Czynności, powodujące automatyczną utratę zwolnienia

Czynności powodujących utratę prawa do zwolnienia jest sporo – omówię je teraz po kolei.

...