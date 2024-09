Zrozumieć podatek VAT (17) Podstawa opodatkowania podatkiem VAT

Ustawa o VAT w artykule 29a definiuje podstawę opodatkowania. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, 32, 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych bądź usług świadczonych przez podatnika.

Z uwagi na charakter niektórych transakcji ustawa o VAT wskazuje, co w odniesieniu do takiego rodzaju transakcji stanowi u sprzedawcy podstawę opodatkowania – czyli co do zasady cenę netto, od której zobowiązany jest on wyliczyć VAT – a także sposób oraz warunki jej obniżenia.

Szczególny sposób ustalenia podstawy opodatkowania dotyczy między innymi otrzymanych dotacji, subwencji i innych dopłat, otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, należności w naturze, dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem, świadczeń nieodpłatnych czy towarów opodatkowanych akcyzą.

Omówię teraz niektóre z tych przypadków.

Dostawa budynków lub budowli trwale związanych z gruntem

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to w praktyce, że grunt zostanie opodatkowany taką samą stawką podatku, jaka obowiązuje w stosunku do sprzedawanego budynku (budowli).

Jak już wiesz, sprzedaż budynków i budowli może być opodatkowana według różnych stawek. Może również podlegać zwolnieniu od podatku. Takim samym zasadom opodatkowania będzie podlegał grunt, z którym związane są sprzedawane budynki bądź budowle. I tak, jeśli przedmiotem sprzedaży są obiekty budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wraz z gruntem, to – w zależności od ich powierzchni – na podstawie art. 41 ust. 12–12c ustawy o VAT właściwą do całej sprzedaży stawką VAT będzie stawka w wysokości 8% lub w części 8%, a w części 23%.

Świadczenia nieodpłatne

...