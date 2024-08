Zrozumieć podatek VAT (16) Stosowanie stawki podatku VAT 5% i 8%. Stawka 8% w budownictwie

Stawką tą opodatkowane są również niektóre wyroby higieniczne oraz wyroby dla niemowląt i dzieci.

Szczegółowy wykaz towarów opodatkowanych stawką w wysokości 5% zawiera załącznik nr 10 do ustawy o VAT, który poznasz w ramach ćwiczeń do lekcji.

Stawka podatku w wysokości 8%

Katalog towarów i usług opodatkowanych stawką w wysokości 8% zawiera załącznik nr 3 do ustawy.

Zwróć uwagę na istotne zastrzeżenie zawarte w załączniku nr 3. Zgodnie z treścią zastrzeżenia wykaz nie ma zastosowania do towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Co to oznacza? Nic innego niż to, że stawki stosuje się w pewnej kolejności:

- pierwszeństwo ma zwolnienie podatkowe, następnie pierwsza stawka obniżona (5%), a dopiero na końcu stosuje się drugą stawkę obniżoną, czyli aktualnie stawkę 8%.

Jeśli zatem dla danego towaru przewidziano stawkę obniżoną 5% oraz stawkę obniżoną 8%, wówczas zastosowanie będzie miała stawka 5% - pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów ustawy.

Budownictwo i stawka podatku w wysokości 8%

Oprócz załącznika nr 3 do ustawy o VAT przepisem prawa, który reguluje opodatkowanie stawką 8%, jest artykuł 41 ust. 12 oraz 12a–12f. Przepisy te normują zasady opodatkowania stawką obniżoną dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych albo ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zatrzymamy się na moment przy tych przepisach, jako że ich stosowanie budzi nieco wątpliwości interpretacyjnych.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym należy rozumieć obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w tej klasyfikacji w klasie ex 1264 – czyli wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii funkcjonalnie z nimi związaną – czyli instalację odnawialnego źródła energii o stosunkowo niewielkiej mocy.

