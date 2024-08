Zrozumieć podatek VAT (12) Proporcja dla rozpoczynających działalność. Prewspólczynnik

Ustawa opisuje tę sytuację w artykule 90 w ustępie 8 i 9.

„8. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo. Podatnicy są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta proporcja została zastosowana po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 (chodzi tu o plik JPK zawierający dane z ewidencji zakupu i sprzedaży).”

Przepis ten znajdzie zastosowanie u podatników rozpoczynających działalność i podatników, których przychody w roku poprzednim były niewysokie.

Dalej ustawa stanowi, że

„9. Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.”

Tu z kolei chodzi o sytuację, w której podatnik uzna, że w poprzednim roku struktura sprzedaży znacząco odbiega od sprzedaży przewidywanej na rok bieżący.

Wykorzystanie składników majątku dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Do tej pory mówiąc o podatku naliczonym rozważaliśmy związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Ale ustawa o VAT przewiduje jeszcze jeden rodzaj sprzedaży – „sprzedaż niepodlegającą ustawie o VAT”.

Sytuacja taka ma miejsce przykładowo, w gminach, gdzie nabywane towary bądź usługi (w tym również środki trwałe) mogą być wykorzystywane nie tylko do działalności opodatkowanej i zwolnionej z VAT, lecz także do czynności niepodlegających ustawie o VAT (wykonywanie zadań publicznych wynikających np. z ustawy o samorządzie gminnym).

W takim przypadku mechanizm odliczenia podatku naliczonego wygląda inaczej.

W razie nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego należy obliczyć zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Ten sposób postępowania opisany jest w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

A sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

