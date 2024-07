Zrozumieć podatek VAT (11) Prawo do odliczenia VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Proporcja VAT

Artykuł 90 ustawy formułuje zasadę ogólną. Zgodnie z nią, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, wobec których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jednak ta zasada ogólna będzie miała zastosowanie bardzo rzadko. Nieczęsto zdarza się, aby można było od całości zakupów wyodrębnić podatek naliczony związany tylko z działalnością opodatkowaną bądź tylko z działalnością zwolnioną. Najczęściej jest tak, że część zakupów służy zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej.

Co zrobić w przypadku, gdy masz do czynienia z sytuacją, w której dokonany zakup ma zarówno związek ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną?

Odpowiedź znajduje się w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – niezbędne jest w tym momencie poznanie jego treści.

Art. 90 ust. 2 ustawy o VAT:

„Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. (za chwilę to zastrzeżenie omówię).

Zrobię w tym momencie krótką przerwę na podsumowanie dotychczasowych informacji.

Jeśli jesteś w stanie przypisać podatek naliczony tylko do jednego rodzaju sprzedaży, czyli do sprzedaży opodatkowanej bądź zwolnionej, podatek naliczony odpowiednio odliczasz w 100% (o ile ustawa o VAT nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie, np. w razie zakupu samochodów) albo wcale nie pomniejszasz podatku należnego o podatek naliczony.

Jeżeli zatem dokonujesz zakupu towaru, który ma Ci służyć tylko do sprzedaży opodatkowanej, odliczasz 100% podatku naliczonego (pamiętając o omówionych w poprzednim odcinku wyłączeniach i ograniczeniach). Jeżeli natomiast towar w całości ma służyć tylko sprzedaży zwolnionej, podatku nie odliczasz w ogóle.

I w ten sposób pojawia się temat proporcji VAT.

Proporcja VAT

...