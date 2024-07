Zrozumieć podatek VAT (10) Brak lub ograniczenie prawa do odliczenia podatku

Ustawa o VAT przewiduje przypadki, w których podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego albo też nabędzie to prawo, ale jedynie w pewnej części. Zacznę od przypomnienia, że nie można odliczyć podatku naliczonego związanego z nabywanymi towarami bądź usługami, które służyć mają sprzedaży zwolnionej. To zrozumiałe – prawo do odliczenia związane jest z zakupami dotyczącymi sprzedaży opodatkowanej.