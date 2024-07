Zrozumieć PIT (8) Źródła przychodów – Działalność gospodarcza

Omówimy dzisiaj kolejne źródło przychodów wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - to działalność gospodarcza. Przepisy dotyczące tego źródła są bardzo istotne. Uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej oznacza poddanie się zupełnie odmiennemu reżimowi podatkowemu – i to nie tylko na gruncie podatku dochodowego, ale i pozostałych podatków.

Podatnicy mogą skutecznie unikać kwalifikowania swoich przychodów do przychodów z działalności. Masz do wyboru kilka innych źródeł – między innymi omawiane już przychody z działalności świadczonej osobiście, a także te, które jeszcze przed nami – czyli z praw majątkowych i z innych źródeł.

Ale żeby móc świadomie decydować, i nie zostać przedsiębiorcą mimo woli - a jest to możliwe, o czym za chwilę – trzeba znać podstawowe regulacje dotyczące tego źródła.

Między podatnikami a organami podatkowymi nieustannie toczą się spory – dotyczą oczywiście sposobu i trybu opodatkowania. Jak się przekonasz wkrótce, w interpretacjach podatkowych występują często sprzeczności – urzędnicy bowiem najchętniej kwalifikowaliby przychody do źródła opodatkowanego najbardziej intensywnie. Na szczęście na straży interesów podatników stają często sądy, a linia orzecznicza pozwoliła już ukształtować praktykę zaliczania przychodów do poszczególnych źródeł – stąd częste w kolejnych odcinkach odwołania do orzecznictwa.

Działalność gospodarcza – definicja

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w ustawie.

Ustawa zawiera też przepis o charakterze wykluczającym – zaistnienie przesłanek wskazanych w tym przepisie powoduje, iż mimo, że spełnione zostaną wymienione przed chwilą warunki, przychód i tak nie będzie przychodem z działalności gospodarczej.

Otóż zgodnie z art. 5b ustawy – za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

...