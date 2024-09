Zrozumieć PIT (18) Ulga na złe długi w PIT

Zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych zasadą jest, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane. Zasada ta dotyczy również kosztów podatkowych. Oznacza to, że dłużnicy zalegający z zapłatą mają prawo powiększyć swoje koszty, a wierzyciele, na tę zapłatę oczekujący, muszą od należnej kwoty zapłacić podatek (jeśli występuje u nich dochód do opodatkowania). To powoduje problemy po stronie wierzycieli, którzy często, w wyniku relacji gospodarczych z większymi podatnikami tracą płynność i wkraczają w strefę zagrożenia upadłością.