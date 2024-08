Zrozumieć PIT (15) Samochód prywatny i firmowy – koszty i wydatki. Limity

Co do zasady wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu stanowiącego składnik majątku firmowego wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności powinny stanowić koszt uzyskania przychodów. Tak jest jednak jedynie w odniesieniu do pojazdów nie będących samochodami osobowymi. Te ostatnie ustawodawca nieco dyskryminuje podatkowo, zakładając, że po pierwsze - w większości przypadków będą one używane również do celów prywatnych, a po drugie – że do firmy niekoniecznie trzeba kupować samochody drogie.