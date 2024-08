Zrozumieć PIT (14) Koszty uzyskania i samochód - Wydatki na ubezpieczenie, opłaty leasingowe

Samochód osobowy jest traktowany przez fiskusa jako składnik majątkowy, który niejako „z definicji” może służyć zarówno celom związanym z przychodami z działalności gospodarczej jak i celom prywatnym. Stąd liczne ograniczenia, dotyczące możliwości zaliczania kosztów związanych z samochodem do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

Od części z ograniczeń można się uwolnić, część ma jednak charakter bezwzględny. Omówimy je po kolei, rozpoczynając od kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodu i opłatami, ponoszonymi w przypadku jego leasingu.

Ubezpieczenie samochodu w kosztach podatkowych

Odnosząc się do samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT stanowi, iż:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

„47) składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46 (w pkt 46 mowa jest o samochodzie, niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych – potocznie nazywanym samochodem prywatnym przedsiębiorcy), w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;”.

Limit w odliczaniu kosztów związanych z samochodem osobowym o wartości powyżej 150 000 PLN dotyczy dobrowolnych ubezpieczeń pojazdu, w tym ubezpieczenia AC. Składki na dobrowolne ubezpieczenia samochodu firmowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150 000 PLN, nie są kosztem podatkowym. Ograniczenie to występuje wyłącznie w przypadku pojazdu osobowego.

Ograniczenie nie dotyczy jednak ubezpieczeń OC i NNW, gdzie wysokość składki ubezpieczeniowej nie zależy od wartości samochodu osobowego. W ich przypadku w kosztach uzyskania przychodów można ująć pełną wysokość składek ubezpieczeń OC i NNW.

Przykład

W działalności gospodarczej do majątku firma X wprowadzono samochód osobowy. W marcu 20xx roku dokonano zakupu polisy ubezpieczeniowej AC, o wartości 6.000 zł. Wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia to kwota 325 000 zł.

Jaka wartość polisy podlega zaliczeniu do kosztów podatkowych?

Kalkulacja:

...