Zrozumieć PIT (13) Koszty uzyskania przychodów – Wyłączenia. Informacje wstępne

Lekcja ma charakter wstępny – część ze wskazanych tu wydatków będę omawiał bardziej szczegółowo – dotyczy to np. wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Wydatki związane z samochodami

Nie wspominałem jeszcze o amortyzacji, przyjdzie na to czas później – zasygnalizuję jedynie, że jest to sposób zaliczania do kosztów uzyskania wydatków na nabycie środków trwałych. Po przekroczeniu limitu 10 000 zł przy pojedynczym zakupie nie można ich zasadniczo zaliczać do kosztów uzyskania bezpośrednio, i robi się to właśnie za pomocą odpisów amortyzacyjnych – jest to po prostu zaliczanie do kosztów na raty.

W większości sytuacji można w ten sposób zaliczyć do kosztów cały wydatek – jednak w przypadku samochodów osobowych obowiązuje ograniczenie – w przypadku samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem do 225 000 zł, w przypadku samochodów pozostałych – do 150 000 zł. Limit w wysokości 150 000 zł dotyczy również składek na ubezpieczenie samochodu w części odnoszącej się do wartości przekraczającej limit i wydatków na leasing samochodu, przy czym przy leasingu samochodów większy limit mają samochody elektryczne i napędzane wodorem.

Czyli jeśli kupisz samochód droższy, część wydatków związanych z zakupem nie trafi do kosztów uzyskania.

Jeśli będziesz pracodawcą, a Twoi pracownicy będą wykorzystywali samochód dla celów Twojej działalności – na przykład w trakcie podróży służbowych, będziesz im zwracać koszt używania tych samochodów – tu obowiązuje limit zwrotu zaliczanego do kosztu, wynikający z tak zwanej kilometrówki – czyli stawek określonych w ministerialnym rozporządzeniu.

Prowadząc działalność gospodarczą i używając do jej celów samochodu prywatnego, możesz odliczyć 20% wydatków.

Ale jeśli samochód stanowi własność firmy i jest używany również do użytku prywatnego, można odliczyć już 75% wydatków.

Jeśli samochód nie zostanie objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, nie będzie można zaliczyć do kosztów strat związanych z jego likwidacją czy utratą.

Podatki i inne daniny

Nie będą stanowiły kosztu uzyskania wydatki na podatek dochodowy czy podatek od spadków i darowizn oraz koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań.

...