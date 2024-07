Zrozumieć PIT (12) Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym - Wprowadzenie

Rozpoczynamy dłuższą serię lekcji, poświęconych kosztom uzyskania przychodów. To temat rzeka, wokół którego koncentruje się znacząca część sporów podatników z administracją podatkową. Koszt rozumiemy często intuicyjnie jako wydatek, który ponieśliśmy po to, aby móc uzyskać dochód. To intuicyjne podejście jest w pewnej, dość sporej części zgodne z ujęciem pojęcia kosztu w ustawie o PIT. Ale są też ważne różnice – i to właśnie różnice stanowią często oś sporu.