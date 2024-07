Zrozumieć PIT (11) Źródła przychodów – Odpłatne zbycie i przychody z innych źródeł

Ustawa o PIT jako odrębne źródło przychodów wskazuje odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz d) innych rzeczy.

Warunkiem jest, aby odpłatne zbycie nie następowało w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Uwaga na wyjątki

Wskazanych przed chwilą przepisów nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

1) na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;

2) w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

3) składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 (między innymi środki trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z działalnością gospodarczą), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat;

4) składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19, (chodzi o składniki majątkowe używane na podstawie umów leasingu) nabytych po 31.12.2021r., nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Co istotne, wyjątek ten nie ma zastosowania (czyli okres pięciu lat stosuje się) do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Praktyczny skutek tego przepisu jest następujący.

Jeśli od końca roku, w którym została nabyta nieruchomość wskazana w tym przepisie minęło pięć lat, jej sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Tę samą zasadę stosuje się w przypadku innych rzeczy, z tym, że w przypadku rzeczy musi minąć tylko sześć miesięcy, a termin liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

...