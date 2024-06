Zrozumieć PIT (1) Dochód, czyli co?

To skrót pochodzący od pierwszych liter angielskiego określenia tego podatku: Personal Income Tax. Czasami używamy również skrótowej formy pochodzącej od nazwy podatku w języku polskim - PDOF.

Przedmiotem podatków dochodowych (a więc tym, co podlega opodatkowaniu) jest dochód. Dochód stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami.

W powszechnym rozumieniu jest to więc zysk, czyli to, co nam zostaje po odliczeniu własnych wydatków. Generalnie w takim też znaczeniu pojęcie to funkcjonuje w prawie podatkowym, choć istnieje wiele regulacji, które powodują, że ustalenie dochodu bywa nierzadko problemem.

W tym odcinku kursu przedstawiamy ogólną filozofię podatków dochodowych. zastanawiamy się, jakie znaczenie mają sprawozdania finansowe dla różnych grup odbiorców i w jaki sposób będą oni wykorzystywać sprawozdania.

Przykład

Janek kupił mieszkanie za 500 000 zł. Po upływie 3 lat mieszkanie sprzedał za 600 000 zł.

Oznacza to, że Janek uzyskał dochód z tej transakcji w wysokości 100 000 zł (przy upraszczającym założeniu, że nie ponosił innych wydatków związanych z transakcją). Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a zatem Janek teoretycznie powinien zapłacić podatek od 100 000 zł. Teoretycznie - bowiem w praktyce obowiązuje wiele różnego rodzaju wyjątków i zasad szczegółowych. W praktyce dochód do opodatkowania może być znacznie niższy, może też w ogóle nie wystąpić. Między innymi o tym jest nasz kurs.

Ustalenie dochodu

Aby móc ustalić dochód, musisz wiedzieć, jaki był przychód i jakie były koszty.

Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jest to podstawowa, ogólna definicja, która w zależności od źródła przychodu i rodzaju podatku może się mniej lub bardziej zmieniać. W każdym razie, najprościej mówiąc, przychód to pieniądze i inne korzyści, które otrzymuje podatnik.

Kosztami uzyskania przychodu są z kolei wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów. Wydatki te również podlegają różnym regulacjom. Kwestia uznania, jaki wydatek może być uznany za koszt, a jaki nie, w praktyce bywa skomplikowana i niejednoznaczna.

Dodatnia różnica między przychodem a kosztem jest dochodem. Jeżeli więc przychody okazały się wyższe od kosztów, to mamy dochód.

Niekiedy (szczególnie w działalności gospodarczej) zdarza się sytuacja odwrotna, mianowicie koszty okazują się wyższe od przychodów. Wówczas mamy do czynienia ze stratą. Strata oznacza, że dochód nie wystąpił, a tym samym nie wystąpi podatek.

