Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych poprawią pozycję obywateli i firm

W przypadku powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wątpliwości wobec np. istnienia stosunku pracy to sam ZUS będzie zobowiązany do wystąpienia do sądu powszechnego – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projektowana zmiana ma wyeliminować występujące obecnie sytuacje, które są uznawane za wyjątkowo uciążliwe dla obywateli i przedsiębiorców.