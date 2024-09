Zmiany w składce zdrowotnej od 2025 roku dla pracowników i przedsiębiorców - polityczne propozycje i ich konsekwencje

Trzecia droga: Zryczałtowana wysokość składki, zależna od progów dochodowych (jednakowa dla wszystkich, z tym, że dla pracowników nie wcześniej niż od 2027 r.): 4% średniego wynagrodzenia dla dochodów < 85 tys. zł, 7% średniego wynagrodzenia dla dochodów 85-300 tys. zł, 9,5% średniego wynagrodzenia dla dochodów > 300 tys. zł.

Zryczałtowana wysokość składki, zależna od progów dochodowych (jednakowa dla wszystkich, z tym, że dla pracowników nie wcześniej niż od 2027 r.): 4% średniego wynagrodzenia dla dochodów < 85 tys. zł, 7% średniego wynagrodzenia dla dochodów 85-300 tys. zł, 9,5% średniego wynagrodzenia dla dochodów > 300 tys. zł. Koalicja obywatelska: Dla pracowników – bez zmian. Dla przedsiębiorców składka zależna od formy opodatkowania: na skali – 9% od 75% min. wynagrodzenia, na podatku liniowym – 9% od 75% min. wynagrodzenia dla dochodów < 2x średnie wynagrodzenie (dodatkowo 4,9% od nadwyżki ponad 2x średnie wynagrodzenie), na ryczałcie – 9% od 75% min. wynagrodzenia dla dochodów < 4x średnie wynagrodzenie (dodatkowo 3,5% od nadwyżki >4x średnie wynagrodzenie).

Lewica: Składka jednakowa dla wszystkich, zwana „podatkiem zdrowotnym" w wysokości 9%

Zryczałtowana składka zdrowotna – propozycja Trzeciej Drogi

Zgodnie z Konstytucją RP każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia, co nakłada na państwo obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Niezależnie zatem jaki model i jakie nazewnictwo zostanie przyjęte, ta danina publiczna na rzecz służby zdrowia zawsze będzie spełniać cechy podatku, bez względu na to czy będzie składką, opłatą, parapodatkiem czy podatkiem zdrowotnym.

Propozycje Trzeciej Drogi, wprowadzające zryczałtowaną składkę, stają się więc rodzajem regresywnego podatku, który w największym stopniu obciąża osoby zarabiające najmniej – osoby o niskich dochodach procentowo oddadzą większą część swoich wynagrodzeń. I tak na przykład, pracownik na minimalnym wynagrodzeniu (nawet przy założeniu, że zmiany...