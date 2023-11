Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Rejestru Należności Publicznoprawnych

W życie weszły zmiany w rozporządzeniu resortu finansów ws. Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). Przepisy zostaną dostosowane do zmian ustawowych. W efekcie zmian wprowadzonych do rozporządzeniu m.in. urzędy skarbowe i samorządy mają uzyskać łatwiejszy dostęp do rejestru.