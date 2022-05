Zmiany w Polskim Ładzie najbardziej korzystne dla zarabiających 5-8 tys. zł

– Na nowym Polskim Ładzie zyskują przede wszystkim te osoby, które zarabiają w klasie średniej, czyli to 5-8 tys. zł, a także osoby z nawet dwucyfrowym wynagrodzeniem. W przeciwieństwie do tego Polskiego Ładu, który wchodził w życie od stycznia, gdzie zyskiwały przede wszystkim osoby z płacą minimalną, 3-5 tys. zł, tutaj ewidentnie jest to skierowane do tych osób, które zarabiają trochę lepiej. Ta górna granica jest postawiona na wysokości około 16-17 tys. zł, te osoby jeszcze zyskują na zmianach podatkowych – wskazał w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Jak podkreśla ekspert, osoby zarabiające ponad 18-20 tys. zł będą wciąż stratne na Polskim Ładzie. W sumie jednak poprawiona reforma ma być korzystna dla nawet 13 mln polskich po...