Zmiany w podatkach przyczyną problemów budżetowych w samorządach?

Samorządy mają coraz większe problemy z ustabilizowaniem swoich budżetów. Środowisko samorządowców wskazuje na przyczyny związane m.in. z pandemią, wojną na Ukrainie oraz inflacją i wyższymi cenami energii. Duże wątpliwości budzi też kwestia zmian w podatkach. Jak szacuje Związek Miast Polskich, w samym 2023 r. samorządy utracą ok. 30 mld zł dochodów podatkowych z PIT.

Pierwsze zmiany w podatkach, które są negatywnie oceniane przez środowisko samorządowców, zostały wprowadzone w 2019 r., gdy nowe regulacje skutkowały zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego PIT.

Kolejną falę zmian przyniósł tzw. Polski Ład, w ramach którego podstawowa stawka PIT uległa obniżce z 17 proc. do 12 proc., a osoby do 26. roku życia zostały w praktyce zwolnione z tej daniny. Jednocześnie podwyższono kwotę wolną od opodatkowania do 30 tys. zł i podniesiono drugi pr&oac...