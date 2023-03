Zmiany w PIT. MF o PIT-28 i odliczaniu składek ZUS

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy przed tym terminem złożyli zeznanie PIT-28 (PIT-28S). W takim przypadku, termin płatności podatku wynikającego z tego zeznania upływa 2 maja 2023 r. Z kolei ograniczenie odliczalności składek społecznych (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) nie znajduje zastosowania w przypadku gdy podstawę wymiaru składek stanowi prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 39010 do ministra finansów w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nowo obowiązujące ulgi oraz inne korzystne rozwiązania dedykowane podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przyczyniły się do ulepszenia systemu podatkowego. Pojawiają się jednak wątpliwości interpretacyjne, w związku z którymi docierają do mnie informacje o rozbieżnych praktykach stosowania nowych przepisów. Mając na względzie wagę problemu funkcjonowania jednolitej wykładni przepisów podatkowych pragnę skierować do Pani Minister następujące pytania:

Czy w 2023 r. w przypadku złożenia przed końcem lutego przez podatnika ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zeznania PIT-28 zmianie ulega wynikający z przepisów przejściowych termin wpłaty zaliczki na podatek zryczałtowany należnej za grudzień 2022 r.? W szczególności czy może w opisanym przypadku wpłacie nie będzie podlegała wspomniana zaliczka za grudzień, a różnica między sumą wpłaconych zaliczek za jedenaście miesięcy a podatkiem wynikającym z zeznania PIT-28? Czy jeśli przedsiębiorca nie opłaci do końca lutego ryczałtu wynikającego z zeznania, to wówczas powinien opłacić ryczałt należny za grudzień? Czy składki społeczne odprowadzane przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnień w ramach ulgi dla seniorów, ulgi na powrót oraz ulgi dla dużych rodzin podlegają odliczeniu od dochodu (wątpliwość wynika z faktu, że podstawą naliczania składek nie jest dochód a przeciętne prognozowane wynagrodzenie)?

Poseł Grzegorz Gaża

