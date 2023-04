Zmiany w Kodeksie pracy: Dorabianie nie dla kierowców?

Interpelacja nr 40102 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie uwzględnienia postulatów branży transportowej w ustawie Kodeks pracy

Szanowna Pani Minister,

sektor transportu publicznego, jak i prywatnego stanowią kluczowy element gospodarki. Ich funkcjonowanie wpływa również na bezpieczeństwo obywateli. Nowe przepisy Kodeksu pracy ułatwią kierowcom dorabianie w innych firmach po godzinach pracy, a to może wywołać ryzyka dla bezpieczeństwa na drogach. Nowelizacja Kodeksu pracy, która czeka już tylko na podpis prezydenta, nie uwzględnia warunków zatrudnienia pracowników mobilnych, czyli np. kierowców i przedstawicieli handlowych. Pracodawcy z branży transportowej sygnalizowali konieczność modyfikacji przepisów na etapie prac legislacyjnych, ale bezskutecznie. Najwięcej wątpliwości wywołuje nowy, dodawany art. 261 Kodeksu pracy.

Zgodnie z nim pracodawca nie będzie mógł zakazać podwładnemu jednoczesnego zatrudnienia w innej firmie zarówno na etacie, jak i umowie cywilnoprawnej. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy firma zastosuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że kierowcy, bez jakichkolwiek ograniczeń, w czasie przeznaczonym do odebrania odpoczynku, np. tygodniowego, zamiast wypocząć, będą mogli dalej pracować w innym obszarze, np. ochrony osób i mienia, a następnie legalnie wrócić do wykonania kolejnego przewozu, np. pasażerów autokarem.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę, by Pani Minister odpowiedziała na następujące pytania:

Czy ministerstwo planuje skorygować zmiany w Kodeksie pracy tak, aby uwzględniały postulaty branży transportowej? Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo w celu wyważenia prawa do pracy zarobkowej kierowców i bezpieczeństwa pasażerów?

Poseł Witold Zembaczyński

24 marca 2023 r.

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 40102 w sprawie uwzględnienia postulatów branży transportowej w ustawie Kodeks pracy, złożoną przez Pana Posła Witolda Zembaczyńskiego, poniżej przedstawiam następujące informacje.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) ma na celu m.in. wdroże...