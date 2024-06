Zmiany w finansach publicznych. Przestrzeń fiskalna będzie poszerzona

Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Jak wskazuje rząd, nowelizacja dostosuje polskie prawo do tegorocznej reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. W konsekwencji dojść ma do poszerzenia przestrzeni fiskalnej, a do stabilizującej reguły wydatkowej włączone zostaną m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i agencje wykonawcze.