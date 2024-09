Zmiany w CEiDG - jest już projekt ustawy

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej, projekt ten ma na celu:

1) uproszczenie procesu i stworzenie w CEIDG miejsca do publikacji informacji o spółce cywilnej, której wspólnikiem jest przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG;

2) wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnację z formy papierowej;

3) elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach w CEIDG;

4) automatyzację procesów oraz wymianę danych przez integrację CEIDG z innymi systemami informatycznymi;

5) stworzenie organom koncesyjnym możliwości prowadzenia rejestru działalności regulowanej w ramach usługi udostępnianej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz doprecyzowanie zakresu danych przekazywanych przez organy koncesyjne oraz izby rzemieślnicze;

6) zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzenie katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z);

7) zapewnienie dostępu do danych zawartych w CEIDG oraz realizacji usług przez przedsiębiorców z wykorzystaniem aplikacji mObywatel;

8) doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie:

a) zarządu sukcesyjnego,

b) udostępniania danych w CEIDG,

c) syndyka,

d) informacji o kwalifikacjach rzemieślniczych,

e) przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG,

f) dokonywania wpisu w CEIDG przez małoletnich.

Opis projektowanych rozwiązań

1. Uproszczenie procesu i stworzenie w CEIDG miejsca do publikacji informacji o spółce cywilnej, której wspólnikiem jest przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG

Zawarte w projekcie rozwiązania dotyczące spółki cywilnej koncentrują się na stworzeniu instrumentów, które wspierałyby przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej podlegających wpisowi do CEIDG), np. przez zmniejszenie formalności, ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu danych na temat spółki cywilnej. Proponowane rozwiązania w zakresie spółki cywilnej obejmują zatem dwa zasadnicze obszary:

1) Uproszczenie procesu i elektronizacja przekazywania informacji o spółce cywilnej:

a) utworzenie „jednego okienka” dla zgłoszenia informacji o zawarciu umowy spółki cywilnej, której wspólnikiem jest przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG - wniosek będzie przesyłany elektronicznie przez CEIDG do innych urzędów, tj. US, GUS i ZUS/KRUS. W pierwszym etapie planuje się, aby możliwość zgłoszenia zawarcia umowy spółki cywilnej i publikacja jej w CEIDG była skierowana do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, ze względu na fakt, że tego typu spółki stanowią około 90% wszystkich spółek cywilnych. Po wdrożeniu powyższego rozwiązania i zebraniu doświadczeń możliwe będzie poszerzenie grupy podmiotów. Wniosek będzie można złożyć elektronicznie (całkowicie przez CEIDG),

b) stworzenie zintegrowanego wniosku dotyczącego spółki cywilnej (likwidacja kilku formularzy rejestracyjnych, odrębnie stosowanych w różnych urzędach), który będzie umożliwiać załatwienie spraw we wszystkich urzędach, tj. US, GUS i ZUS/KRUS. Zmniejszy się liczba danych podawanych przez przedsiębiorców (często dublujących się w wielu formularzach np. adres, nazwa, kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)),

c) umożliwienie dołączania innych formularzy niezbędnych do realizacji spraw związanych ze spółką cywilną, np. formularzy VAT, formularzy ZUS - takie rozwiązanie pozwoli na kompleksową obsługę przedsiębiorcy,

d) opracowanie i udostępnienie uniwersalnego wzoru umowy spółki cywilnej opracowanego we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) i zaakceptowanego przez inne urzędy - tak, aby możliwe było elektroniczne podpisanie umowy spółki cywilnej przez wszystkich wspólników bez wychodzenia z domu, czyli on-line, bez konieczności korzystania z pomocy prawnej i tym samym ponoszenia dodatkowych wydatków. Zakłada się, że. CEIDG będzie zapewniało weryfikację formalną takiej umowy i osób ją podpisujących;

2) Publikacja informacji o spółce cywilnej, której wspólnikiem jest przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG:

a) publika...