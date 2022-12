Zmiany opodatkowania spółek w świetle Polskiego Ładu

Niewyjaśnioną kwestią dla przedsiębiorców jest to, czy przy dokonywanych obecnie wymianach udziałów, połączeniach i podziałach dla celów potwierdzenia braku opodatkowania takich transakcji na gruncie podatków dochodowych pod uwagę powinny być brane tylko poprzednie reorganizacje dokonane po wejściu w życie nowych przepisów, czy również te przeprowadzone przed 1 stycznia 2022 r. Przepisy nie wskazują żadnych ograniczeń czasowych, nie precyzują, czy fakt dokonania np. podziału sprzed kilkunastu lat ma wpływ na kolejny podział. Stosowanie nowych przepisów z uwzględnieniem stanu faktycznego, jaki miał miejsce w przeszłości (przed 1 stycznia 2022 r.), budzi istotne wątpliwości co do zgodności z zasadą nieretroakcji.