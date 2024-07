Zmiany dotyczące umów o dzieło

Pełne oskładkowanie umów-zleceń jest akceptowane przez organizacje społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników. Więcej emocji wzbudza kwestia oskładkowania umów o dzieło. Uważa się, że przynajmniej te umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać objęte składkami. Dotyczy to pracowników, którzy nie mają żadnego zabezpieczenia. Uzasadnia się to faktem, że w przypadku wypadku nie mają oni prawa do świadczeń, jeśli nie opłacają składek.

Składki od umów o dzieło

Ministra rodziny wyjaśniła, że w przypadku śmierci osoby pracującej na podstawie umowy o dzieło, jej rodzinie nie przysługuje renta rodzinna. Jak się tłumaczy, tego typu osoby są skazane na niskie emerytury lub ich całkowity brak.

Minister wyjaśniła, że nowe przepisy nie są wprowadzane po to, by zadowolić Brukselę czy wypełnić jakieś tabelki w Excelu, lecz aby rzeczywiście rozwiązać istniejące problemy. Podkreśliła, że w kwestii umów o dzieło chcą rozwiązać najistotniejsze problemy społeczne. Zaznaczyła, że na razie nie chce wchodzić w szczegóły, gdyż ostateczny kształt ustawy wymaga szerokich konsultacji. Dodała również, że vacatio legis musi być odpowiednio długie, aby pracodawcy...