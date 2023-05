Zmiana limitów obrotu gotówkowego - RPO interweniuje

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz już prawie od dwóch lat zabiega o niewprowadzanie nowych przepisów zmieniających limity obrotu gotówkowego w płatnościach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Od nowego roku ograniczony zostanie limit możliwości płacenia gotówką między przedsiębiorcami oraz w transakcjach klient-przedsiębiorca. Przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką do kwoty 8 tys. zł, a klienci – do 20 tys. zł.

Rzecznik MŚP już na etapie prac nad projektem z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD 260)4, 30 sierpnia 2021 roku skierował do Ministra Finansów pismo, w którym przedstawił szczegółowe uwagi w zakresie przepisów wprowadzających limity obrotu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł. w płatnościach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz ograniczenia w obrocie gotówkowym w odniesieniu do płatności wykonywanych przez konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcą przekraczających wartość 20 tys. zł.

Adam Abramowicz nadal podtrzymuje swoje stanowisko. W piśmie skierowanym 23 maja 2023 roku do Pani Agnieszki Kaczmarskiej Szefowej Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, m.in., że zmniejszenie limitu płatności gotówką do 8 tys. zł jest rozwiązaniem nieuzasadnionym ekonomicznie (inflacja) oraz funkcjonalnie, gdy...