Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby sprawującej opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi osoba, która nie będzie podejmowała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające (zwana dalej „osobą sprawującą opiekę”), będzie mogła złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zgłosić siebie z tego tytułu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz, zdrowotnego.

Warunki, jakie należy spełnić, aby zostać zgłoszonym do ubezpieczeń

Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego może zostać zgłoszona osoba, która:

nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające,

wspólnie mieszka i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające,

nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z innego tytułu oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty (w tym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [KRUS]) – są to okoliczności wyłączające możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,

nie jest zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w tym w KRUS) – jest to okoliczność wyłączająca możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,

złożyła wniosek o zgłoszenie jej do tych ubezpieczeń.

Ważne!

Zgłoszenie do ubezpieczeń przysługuje jednocześnie tylko jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą pobierającą świadczenie wspierające. W przypadku gdy dana osoba sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą pobierającą świadczenie wspierające, prawo do ubezpieczeń przysługuje jej tylko w odniesieniu do opieki nad jedną osobą.

Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

Aby osoba sprawująca opiekę została zgłoszona do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, powinna złożyć wniosek USW-1 „Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej. O zgłoszeniu lub o przyczynie uniemożliwiającej zgłoszenie osoba sprawująca opiekę zostanie poinformowana na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Okres objęcia ubezpieczeniami

Objęcie ubezpieczeniami z tytułu sprawowania opieki następuje na okres:

...