Zgłoszenie darowizny pieniężnej od najbliższej rodziny przez e-US

Z żadnego przepisu nie wynika, że dowód udokumentowania (np. potwierdzenie przelewu) musi zostać załączony do zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w momencie jego składania. Podatnik może zostać wezwany do jego okazania lub przesłania do organu podatkowego w terminie późniejszym, np. na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonych czynności sprawdzających.