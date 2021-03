Zgłoszenia ZUS będą obejmować dane dotyczące zawodów

We wzorach zgłoszeń ZUS ZUA oraz ZUS ZZA pojawią się pola do wykazywania kodu wykonywanego zawodu. W projekcie nowego rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przewidziano dostosowanie obecnych formularzy do zmian ustawowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 16 maja 2021 r.