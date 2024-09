Zerowy VAT od darowizn i usług dla powodzian - rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie, które przewiduje obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz określonych podmiotów - na cele związane z pomocą ofiarom skutków intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi.

Zgodnie z rozporządzeniem, do dnia 31 grudnia 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do:

1) dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy,

2) świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy

- na cele związane z pomocą osobom poszkodowanym wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi we wrześniu 2024 r.

Obniżoną stawkę podatku stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

1) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

2) jednostek samorządu terytorialnego;

3) podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ponadto, obniżoną stawkę podatku stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi oraz ww. podmiotem, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą osobom poszkodowanym wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi we wrześniu 2024 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, co do zasady nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu VAT. Niemniej jednak w niekt&oa...