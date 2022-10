Zdolność kredytowa: Bez wkładu własnego ciężko teraz o kredyt

Obecna sytuacja dotycząca spowolnienia gospodarczego czy wzrostu inflacji zdecydowanie negatywnie wpłynęła na możliwości kredytowe konsumentów. Banki żądają aktualnie od konsumentów tzw. wkładu własnego na wysokim poziomie zaciąganego zobowiązania kredytowego bądź odmawiają przyznania kredytu. Czy MF przewidziało narzędzia, które doprowadzą rynek kredytów konsumenckich zaciąganych w bankach polskich do możliwości konsumenckich wobec trudnej sytuacji ogólnopolskiej? Jeśli tak, to jakie są to narzędzia i kiedy zostaną wprowadzone? - pyta posłanka Ministra Finansów.