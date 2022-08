Zbyt niskie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa?

Poziom oprocentowania obligacji Skarbu Państwa, które są sprzedawane klientom indywidualnym, w zbyt małym stopniu uwzględnia rosnącą inflację i może prowadzić do niesprawiedliwości – ocenia rzecznik praw obywatelskich, który skierował w tej sprawie zapytanie do resortu finansów. Wątpliwości budzi to, że obligacje oferowane hurtowo wybranym bankom są oprocentowane wyżej niż obligacje dla obywateli.