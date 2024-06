Zbiórka dla chorego pracownika, jego śmierć i przekazanie pieniędzy żonie

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że na rzecz jej chorego męża zorganizowana została zbiórka środków pieniężnych. Organizatorami zbiórki byli pracownicy spółki, w której pracował mąż. Pracownicy nie chcieli, by ich kolega wiedział, który z nich i jaką kwotę wpłacił na jego rzecz. Dlatego każdy z pracowników przekazał określoną kwotę pieniędzy swojemu pracodawcy, który następnie przelał zebraną kwotę w dwóch transzach 13 i 16 października 2023 r. Żadna z kwot przekazanych przez pracowników za pośrednictwem pracodawcy nie przekraczała kwoty 5733 zł. Beneficjentem zbiórki miał być mąż podatniczki, który zmarł 8 września 2023 r.

Podatniczka chciała wiedzieć, Czy przelewy na wspólny rachunek małżonków należy traktować jako darowizny od jednego podmiotu, tj. spółki., czy też spółka ta nie była darczyńcą a jedynie przekazanym w rozumieniu art. 9211 Kodeksu cywilnego a w konsekwencji darczyńcami byli pracownicy tej spółki. Zdaniem podatniczki, chociaż to pracodawca przelał zebrane kwoty na rachunek bankowy to czynność ta nie była darowizną lecz przekazaniem świadczeń-darowizn, których dokonali pracownicy spółki. Z uwagi na to, że żadna z darowizn dokonanych przez poszczególnych pracowników nie przekraczała kwoty 5733 zł, to darowizny te nie podlegają opodatkowaniu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatniczką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Jeżeli zbiórka środków pieniężnych zostanie zorganizowana w taki sposób, że tytułem prawnym nabytym przez ostatecznego beneficjenta tej zbiórki, jest darowizna, wówczas skutki prawne otrzymanej darowizny n...