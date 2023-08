Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS: Etat, działalność i zasiłek macierzyński

We wniosku o interpretację wnioskodawca wskazał, że jednocześnie świadczy pracę na podstawie umowy o pracę na rzecz jednego pracodawcy oraz prowadzi pozarolniczą działalność (nie na rzecz ww. pracodawcy). Z tytułu świadczenia pracy jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym. Wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, gdyż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia z tytułu stosunku pracy jest wyższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z tytułu pozarolniczej działalności nie jest więc objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym, a także nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Wnioskodawca w ramach stosunku pracy zamierza skorzystać z urlopu rodzicielskiego w okresie od września 2023 r. do listopada 2023 r. (9 tygodni) na podstawie art. 182 (1a) § 4 Kodeksu pracy w zw. z art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dziecko urodzone w lipcu 2022 r.; matka dziecka do czerwca 2023 r. wykorzystała urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni). Równolegle będzie w tym okresie nadal prowadził pozarolniczą działalność. Za okres od września 2023 r. do listopada 2023 r. wnioskodawcy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Za okres od listopada 2023 r. z tytułu stosunku pracy osiągnie wynagrodzenie wyższe niż określone w art. 18 ust. 4 pkt 5a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy w okresie od września do listopada 2023 r. będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności. Jego zdaniem - nie.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczeniom społecznym podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wymienione wszystkie podmioty objęte obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych. Powyższy katalog jest ...