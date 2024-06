Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - zestawienie

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych ma miejsce, gdy osoba ubezpieczona podlega obowiązkowi ubezpieczeń z kilku różnych źródeł jednocześnie. Tytuły do ubezpieczeń to m.in.: umowa o pracę, umowa zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, urlop wychowawczy, zasiłek macierzyński.