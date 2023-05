Zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych. Zasady zostaną zmienione?

W Sejmie rozpoczęto prace nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o emeryturach i rentach. Projektodawcy proponują wprowadzenie nowych reguł dotyczących zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową/wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi. Nowe regulacje miałyby być korzystne dla świadczeniobiorców i kosztować państwo ok. 13 mld zł rocznie.

„W razie zbiegu przysługującego z tytułu bycia wdową lub wdowcem prawa do renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników oraz do emerytury, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej, osobie uprawnionej wypłaca się rentę wdowią w jednym z jej dwóch wariantów, zależnie od jej wyboru” – czytamy w uzasadn...