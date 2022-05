Zbieg prawa do renty i emerytury. Sejm zaczyna prace nad projektem zmian

Do Sejmu trafił poselski projekt zmian, który dotyczy zbiegu prawa do renty rodzinnej i emerytury. Klub parlamentarny Lewicy proponuje, by w określonych sytuacjach funkcjonowała zasada, zgodnie z którą jedno świadczenie byłoby wypłacane w pełnej wysokości, a drugie w wysokości 25 proc. tego świadczenia. Zmiana miałaby poprawić sytuację świadczeniobiorców.

Nowe rozwiązanie miałoby dotyczy zbiegu prawa do renty rodzinnej oraz prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej lub policyjnej renty inwalidzkiej.

W projekcie zaproponowano, aby w przypadku takiego zbiegu obowiązywała zasada mówiąca, że jedno świadczenie jest wypłacane w całości, a drugie w wysokości 25 proc. tego świadczenia. W efekcie świadczeni...