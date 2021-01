Zawodowi artyści z dopłatami do składek na ubezpieczenie społeczne?

Utworzenie statusu artysty zawodowego i Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych – to główne zmiany zaproponowane w poselskim projekcie, który trafił we wtorek do Sejmu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą także, by z budżetu państwa dofinansowywane były składki na ubezpieczenie społeczne artystów. Takie dopłaty miałyby wynosić od 50 do 80 proc., a cały system wsparcia kosztowałby do 300 mln zł w skali roku.