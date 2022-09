Zawieszenie działalności gospodarczej: przebieg i konsekwencje

Ciągłość działalności gospodarczej wiąże się z istotnymi korzyściami. Daje możliwość utworzenia stałych łańcuchów dostaw, a zwłaszcza grona stałych klientów. Poza tym dla wielu uczestników obrotu gospodarczego brak stałości w prowadzonej działalności nie jest cechą pozytywną. Jednak bywa i tak, że przedsiębiorca po prostu musi zawiesić działalność. Jak to zrobić i kiedy będzie to dopuszczalne?

Czym właściwie jest zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest po prostu przerwą w jej prowadzeniu. Podczas takiego stanu zawieszenia przedsiębiorca co do zasady nie może jej prowadzić, a więc podejmować zorganizowanej działalności zarobkowej wykonywanej w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Co ważniejsze, według prawa przedsiębiorców przerwa w prowadzeniu działalności może być ustanowiona na czas określony lub nieokreślony. Kluczowe znaczenie ma jednak to, że minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni. Co do zasady, zawieszenie kończy się w chwili:

nadejścia dnia wskazanego we wniosku;

nadejścia dnia wskazanego w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;

ustanowienia zarządu sukcesyjnego (dla JDG).

Najważniejszą korzyścią płynącą z zawieszenia działalności gospodarczej jest czasowy brak konieczności ponoszenia obciążeń publicznoprawnych, czyli głównie rozliczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. Jest to dla przedsiębiorcy skuteczne zabezpieczenie przed niewypłacalnością, dlatego stosuje się je szczególnie w sytuacji czasowego braku osiągania zysków. Trzeba podkreślić, że nawet w przypadku zawieszenia działalności przedsiębiorca nadal jest zobligowany do regulowania zobowiązań cywilnoprawnych, np. kredytów czy leasingów.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Do zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek ten można złożyć zarówno elektronicznie, jak i listownie. W jego złożeniu może reprezentować przedsiębiorcę wybrany pełnomocnik, zwłaszcza adwokat lub radca prawny.

We wniosku należy podać datę rozpoczęcia zawieszenia i datę wznowienia działalności. Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą wniosku, jednak może być to również termin wcześniejszy lub późniejszy. Istotne jest, aby przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej po dacie zawieszenia, jeśli jest ona wcześniejsza niż wniosek.

Co ważniejsze, przedsiębiorca zawieszający działalność nie ma obowiązku osobnego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po uzyskaniu wniosku, CEIDG automatyc...