Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych. RPO apeluje o zmiany

Skarbówka wciąż wszczyna postępowania karne skarbowe jedynie po to, by zawiesić bieg przedawnienia zobowiązań podatkowych – informuje rzecznik praw obywatelskich, Marcin Wiącek. Do biura RPO nadal napływają skargi podatników dotyczące tego rodzaju spraw. Rzecznik kolejny raz zaapelował do resortu finansów o zmianę prawa.