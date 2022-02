Zatrudnienie na oświadczenie - czyli jak szybko zatrudnić pracownika z Ukrainy

Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców - tzw. procedura oświadczeniowa dotyczy obywateli sześciu państw Europy Wschodniej. Aby legalnie zatrudnić obywatela z jednego z tych państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina), wystarczy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym wypadku pozwolenie na pracę nie będzie potrzebne. Ponadto powiatowy urząd pracy nie będzie przeprowadzać testu rynku pracy. To znacząco skróci procedurę i pozwoli szybciej legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Test rynku pracy

To procedura weryfikacji przeprowadzana przez powiatowy urząd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy (w przypadku osób fizycznych – właściwy dla miejsca stałego pobytu lub zameldowania na pobyt stały), sprawdzająca, czy pracodawca mógłby znaleźć poszukiwanego pracownika na lokalnym rynku pracy, w ramach rekrutacji prowadzonej przez urząd pracy wpośród zarejestrowanych w urzędzie bezrobotnych.

Kiedy i gdzie pracodawca może złożyć oświadczenie

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pracodawca może złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

cudzoziemiec, którego chcemy zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,

okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące,

dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,

wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,

prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Praca sezonowa

Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Są to wybrane rodzaje działalności w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami pracodawca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę. W przypadku osób fizycznych – właściwość urzędu pracy jest określona przez miejsce stałego pobytu lub zameldowania na pobyt stały tej osoby.

Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - przez portal Praca.gov.pl.

Uwaga!

Należy sprawdzić, czy właściwy urząd pracy przyjmuje dokumenty w formie papierowej - niektóre urzędy zdecydowały się przyjmować oświadczenia jedynie w formie elektronicznej.

Opłata za wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wynosi 30 zł.

Tu znajdziesz szczegółowy opis procedury złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Kiedy starosta wpisze oświadczenie do ewidencji

Wpisanie do ewidencji oświadczeń następuje po weryfikacji oświadczenia i załączników.

Jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego, powiatowy urząd pracy:

wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo

starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń

nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.

Jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – rozstrzygnięcie nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Ważne!

Bez wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy, cudzoziemiec nie może świadczyć legalnie pracy.

Kiedy starosta odmawia wpisu oświadczenia do ewidencji

Starosta może odmówić wpisu oświadczenia do ewidencji, jeśli:

pracodawca był karany w związku z nielegalnymi praktykami w obszarze zatrudnienia cudzoziemców lub

w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu oświadczeń (o ile taki limit został ogłoszony).

Starosta może również wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli stwierdzi, że: