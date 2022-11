Zatrudnienie dodatkowego pracownika a prawo do karty podatkowej

Pomimo, że z Objaśnień do części I Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa, Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej wynika, że stawka dotyczy wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednego lub dwóch pracowników, to przekroczenie stanu zatrudnienia nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2021-2024 nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej.