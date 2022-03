Zatrudnianie Ukraińców. Specustawa wprowadzi znaczne ułatwienia

Projekt specustawy zakłada przyznanie obywatelom Ukrainy dostępu do polskiego rynku pracy oraz rejestracji w powiatowych urzędach pracy. Takie rozwiązanie ma pomóc w aktywizacji zawodowej uchodźców wojennych, którzy przybywają do Polski. Co ważne, Ukraińcy otrzymają też prawo do korzystania z usług rynku pracy, czyli m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Z perspektywy pracodawcy wystarczające ma być powiadomienie urzędu pracy (za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl) o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w trakcie 7 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Jak wskazują eksperci Business Centre Club, w projekcie nie doprecyzowano, czy to ułatwienie dotyczyć ma ogółu Ukraińców czy tylko uchodźców wojennych, którzy przybyli do Polski ...